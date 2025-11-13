  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:47
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер мультфильма "Галактика Супер Марио в кино"

0 0

Мировая премьера состоится 3 апреля 2026 года.

Компания Nintendo представила первый трейлер мультфильма "Галактика Супер Марио в кино". Режиссерами картины выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик.

Мультфильм является продолжением "Братьев Супер Марио в кино", вышедшем на мировые экраны в 2023 году. Он продолжит рассказывать о приключениях братьев Марио и Луиджи. Им  предстоит сразиться с новым врагом и защитить принцессу Пич.

Роли озвучили Крис Пратт, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой, Бри Ларсон и Бенни Сэфди. Мировая премьера состоится 3 апреля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер-трейлер мультфильма "История игрушек 5".

Видео: YouTube / Nintendo UK

Теги: nintendo, галактика супер марио в кино, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии