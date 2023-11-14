Вышел первый тизер-трейлер мультфильма "История игрушек 5"

Мировая премьера состоится 19 июня 2026 года.

Студия Pixar представила первый тизер-трейлер мультфильма "История игрушек 5". Режиссером и сценаристом картины выступил Эндрю Стэнтон.

Мультфильм является продолжением знаменитой франшизы о говорящих игрушках. В новой части Вуди, Базз и их друзья столкнутся с новым противником. Им станет планшет LilyPad, который займет все свободное время их новой хозяйки Банни.

К своим ролям вернутся Том Хэнкс, Джоан Кьюсак, Эрни Хадсон и другие. Мировая премьера состоится 19 июня 2026 года.

Видео: YouTube / Pixar