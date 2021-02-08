Вышел трейлер мультфильма "Потерянный остров"

Студия DreamWorks представила трейлер мультфильма "Потерянный остров". Режиссерами проекта выступили Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо.

Сюжет расскажет историю двух лучших подруг Джо и Раиссы, которые дружат с самого детства. Перед тем, как их пути разойдутся, героини натыкаются на таинственный портал, который переносит их на фантастический остров Накали. Вместе с оборотнем-собакой им предстоит сразиться с кошмарным монстром, чтобы выбраться живыми.

Роли озвучили Дэйв Франко, Дженни Слейт, Мэнни Хасинто, Лиа Салонга и другие. Мировая премьера состоится 25 сентября.

