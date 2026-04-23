Сегодня, 8:06
Вышел трейлер фильма "Хитрый Койот"

Мировая премьера состоится 28 августа.

Компания Ketchup Entertainment представила первый трейлер фильма "Хитрый койот". Режиссером картины выступил Дэйв Грин.

В центре сюжета окажутся персонажи анимационной вселенной Looney Tunes. Главным героем станет Койот. Ему предстоит судиться с корпорацией "Акме", которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна. Ему будет помогать невезучий адвокат.

В главных ролях сыграли Джон Сина, Лана Кондор, Уилл Форте и другие. Фильм был снят в 2023 году, но его выпуск откладывали из-за проблем с правами. Мировая премьера состоится 28 августа.

Видео: YouTube / Ketchup Entertainment

