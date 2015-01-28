Вышел первый трейлер фильма "Созвездие пса" Ридли Скотта

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер фильма "Созвездие пса". Режиссером картины выступил Ридли Скотт.

Сюжет основан на одноименном романе Питера Хеллера. В центре истории окажется пилот по имени Хиг, который живет в мире постапокалипсиса в результате последствий вируса. Герой ищет ресурсы для выживания на своем самолете. Ему помогают в этом сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В главных ролях сыграли Джейкоб Элорди, Джош Бролин, Маргарет Куолли, Гай Пирс и Эллисон Дженни. Мировая премьера состоится 28 августа.

Видео: YouTube / 20th Century Studios