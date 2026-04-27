Сегодня, 11:26
Вышел новый трейлер сериала "Паук-Нуар"

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер сериала "Паук-Нуар". Шоураннерами проекта выступили Стив Лайтфут и Орен Узил.

Сериал расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли. Его персонаж основан на комиксах Marvel. События развернутся в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала выпустят проект в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль сыграет Николас Кейдж. В сериале также снялись Брендан Глисон, Ламорн Моррис и другие. Мировая премьера состоится 27 мая.

Видео: YouTube / Prime Video

