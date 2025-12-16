Миронов потребовал запретить детям езду на питбайках после гибели 3-летнего мальчика

Поводом стала трагедия в подмосковном Домодедово.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с требованием запретить детям езду на питбайках. По его словам, действующие нормы не спасают от трагедий: в Подмосковье 3-летний малыш разбился насмерть, катаясь на питбайке с 11-летним водителем.

Они не выезжали на дорогу, формально почти ничего не нарушили. Разве что за руль питбайка сейчас можно садиться не с 3, а с 5 лет. И что это за нормы?! Нормы кривые, недостаточные, которые убивают детей! Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов напомнил, что в прошлом году произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках, а счёт жертвам в этом году уже открыт. Он подчеркнул, что ещё год назад направлял в правительство предложения о регулировании, которые поддержали МВД, Минтранс и Росстандарт, но окончательных решений так и не приняли.

Депутат предлагает запретить езду несовершеннолетних на питбайках, ввести административную ответственность для взрослых, допускающих детей к управлению, а также чётко определить статус питбайков. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Если это спортинвентарь, то ездить на нём разрешено только на специальных трассах под контролем инструкторов. При этом есть модели, не уступающие мотоциклам по мощности. Для них нужно вводить обязательную регистрацию и права. И, конечно, никаких детей — ни 5, ни 10 лет — на дорогах быть не должно!

Ранее Piter.TV сообщал, что Миронов предложил ввести льготную "научную ипотеку".

Фото: Piter.TV