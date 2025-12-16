Миронов предложил ввести льготную "научную ипотеку"

В Госдуме рассказали о том, как можно поддержать молодых ученых и опытных научных деятелей.

На российской территории требуется внедрить программу льготной ипотеки для ученых. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что такое законодательное предложение он направил председателю федерального правительства Михаилу Мишустину. Политик уверен, что процентная ставка для научной ипотеки, должна быть не выше шести процентов, а первоначальный взнос - не менее 20 процентов от стоимости жилья. Он предложил обеспечить срок кредитования на 30 лет.

Предлагается установить федеральную программу льготной "научной ипотеки". Программа должна формироваться по образцу действующей IT-ипотеки, показавшей свою эффективность. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депцтат уверен, что взять такую ипотеку можно будет на покупку жилья и на первичном, и на вторичном рынках в городах с крупными научными и университетскими центрами. Сергей Миронов считает, что подобную возможность должны иметь не только молодые специалисты, но и работающие в научных организациях граждане в возрасте до 50 лет.

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Фото: Piter.tv