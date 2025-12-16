Индийская гостья узнала в русских узорах бабушкину вышивку

Что общего между марийским орнаментом и индийским кружевом? Ответ узнали на показе в "Атланте", куда с визитом приехала делегация из Индии в рамках ПМЭФ. Российские дизайнеры от 14 до 35 лет показали современное прочтение народных костюмов, а гостья Бану Нарасимхан увидела в этих нарядах элегантность, знакомую с детства.

Вереница ярких узоров, блеск нарядов, роскошь настоящего русского колорита. На сцене дома молодежи "Атлант" отечественные дизайнеры представили самые впечатляющие коллекции. Здесь было все: от известных каждому образов до нарядов малоизвестных народов России.

Здесь были представлены работы победителей наших городских молодежных конкурсов дизайнеров, наших федеральных и городских. И здесь весь цвет наших лучших молодых дизайнеров. От практически 14 до 35. С 6 класса уже, начиная, есть уроки технологии, где ребята сами вяжут, шьют, создают костюмы, моду. Но мы сегодня сделали небольшой акцент на этностиль. Елена Решетова, руководитель театра моды в Доме молодежи "Атлант"

От обилия узоров разбегаются глаза и у самого искушенного отечественного модника. Что говорить о гостях из другой страны. Почетными зрителями на гала-показе стали участники Петербургского Международного экономического форума из Индии во главе с Бану Нарасимхан. Бану не только учитель медитации международной организации "Искусство жизни", но и большая любительница моды.

Мотивы в музыке похожи, традиции, швы сами. И такие кружева моя бабушка тоже вышивала, тоже делала своими руками. Вышивка есть в Индии тоже. И это очень выглядело грациозно и элегантно. Здесь есть свой какой-то стиль красоты. Мы это очень ценим. Бану Нарасимхан

С десяток дизайнеров и у каждого свое направление в коллекции. При этом все костюмы объединены общей темой — русский стиль.

Мы представляли коллекцию "Марийскую" и "Мосты Санкт-Петербурга".

Мы в нашем молодежном пространстве берем народность определенную и показываем ее. Вот у нас Марийская коллекция, Республики Коми коллекция. И все они более усовремененные, разработанные молодежью. Оксана Венкина, дизайнер

Моя коллекция называется "Истоки". Это уже такая более аутентичная, глубокая коллекция. Вы тоже ее сегодня видели на сцене. Она создана из необычных тканей. Это ткани русского производства, которого уже, к сожалению, не существует. Красный ткач. И я сделала клич по горожанам Вологодской области, где было это производство. И они нашли в своих сундуках у бабушек, у мам, где-то в антресолях эти ткани, которые когда-то изготавливала эта фабрика. И я из этих тканей, настоящих, древних тканей создала вот эту коллекцию. Юлия Стрелкова, дизайнер

В завершении яркого вечера Бану Нарасимхан провела для участников и зрителей урок медитации и ответила на самые интересующие вопросы. Так, две страны, два мира традиций сошлись в этот вечер на сцене "Атланта" — и оказалось, что узоры говорят на одном языке, понятном без перевода.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Хрыкин для Piter.tv

Видео: Piter.TV