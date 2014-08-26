Индийская делегация прибудет в Петербург на муниципальный форум БРИКС

Представители Гуджарата заявили о готовности участвовать в международном форуме.

Индийская делегация из штата Гуджарат подтвердит участие в VII Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге с 20 ноября. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе комитета по внешним связям города.

Заместитель председателя КВС Вячеслав Калганов провел встречу с вице-президентом Всеиндийского Панчаят Паришад и главой Прадеш Панчаят Паришад Гуджарата Парешем Десаем. Последний поблагодарил организаторов за приглашение и заявил о готовности возглавить делегацию региона на форуме.

Панчаят Паришад представляет собой многоуровневую систему местного самоуправления в Индии. Она включает в себя четкое распределение полномочий и активно вовлекает жителей в принятие решений.

Фото: комитет по внешним связям Санкт-Петербурга