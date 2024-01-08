Первая ассамблея послов культуры стран БРИКС состоялась в Петербурге

В Мариинском дворце обсудили культурное сотрудничество государств БРИКС.

В Санкт-Петербурге 16 декабря в Мариинском дворце прошла первая ассамблея послов культуры государств БРИКС, в ходе которой участники подписали меморандум о сотрудничестве. Первая ассамблея послов культуры стран БРИКС состоялась в Мариинском дворце. В мероприятии приняли участие представители генеральных консульств Индии, Китая и Белоруссии, а также эксперты, деятели культуры и представители органов власти.

Ключевой темой встречи стало развитие культурного взаимодействия между государствами в условиях формирования многополярного мира. В рамках ассамблеи участники обсудили перспективы расширения гуманитарных связей и обмена культурными инициативами.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева зачитала приветственное обращение председателя городского парламента Александра Бельского. В своем обращении он отметил, что ассамблея стала новой представительной площадкой для обсуждения вопросов укрепления международного культурного сотрудничества в интересах устойчивого развития.

Фото: ЗАКС