В Мариинском дворце наградили авторов проектов по сохранению памяти

Победителей всероссийского конкурса исторических инициатив чествовали в Петербурге.

В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса инициатив по сохранению исторической памяти, приуроченная к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие прошло с участием представителей органов власти, экспертов и авторов конкурсных проектов. Открывая церемонию, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил значение работы по сохранению исторического наследия.

Всероссийский конкурс был организован Национальным центром исторической памяти. В нем приняли участие представители 84 регионов России, а также Республики Беларусь, Приднестровья и Республики Сербской. Всего на конкурс поступило 1240 заявок.

Среди участников были ученые, архивные специалисты, студенты, журналисты, педагоги и волонтеры. По итогам отбора в финал вышли 100 проектов. Жюри определило 31 победителя в 10 номинациях. Лучшие инициативы были представлены в направлениях, связанных с музейной деятельностью, семейными традициями, образовательными и просветительскими форматами.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга

