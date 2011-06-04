28 медалей завоевали российские школьники на международных олимпиадах по химии за 7 лет
Сегодня, 9:03
Достижения ребят отметил министр просвещения страны.

Отличились на мировом уровне: 28 медалей завоевали российские школьники на международных олимпиадах по химии с 2019 года. Впечатляющие результаты последних семи лет отметил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил важность таких показателей для страны и добавил, что химия лежит в основе множества направлений, в том числе, медицины, промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщает Минпросвещения России. 

Интерес к этому предмету со стороны школьников продолжает расти. В ведомстве отметили, что по результатам регистрации участников на единый государственный экзамен в этом году экзамен по химии выбрали на 10,7% больше 11-классников, чем в прошлом. 

Российские школьники, углублённо изучающие химию, добились впечатляющих результатов на международном уровне. Начиная с 2019 года наши ребята завоевали 24 золотые и 4 серебряные медали. Эти достижения — яркое подтверждение высокого уровня российского образования. 

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Ранее сообщалось, что стали известны даты летних каникул. Они начнутся 27 мая и завершатся 31 августа. Каждый год Минпросвещения дает рекомендации по датам, но учебные учреждения могут корректировать график на свое усмотрение.

