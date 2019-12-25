В Госдуме назвали минусы ухода школьников в колледжи после 9-го класса

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин назвал минусы ухода школьников в колледжи после 9-го класса. Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру".

По словам депутата, есть несколько причин, по которым молодежь предпочитает колледжи. Одна из них заключается в желании быстрее начать работать и зарабатывать деньги. Второй причиной Смолин назвал ЕГЭ, который вызывает у студентов нежелание тратить время и усилия на подготовку к нему.

Также депутат отметил, что многие его коллеги в профильном министерстве считают массовый переход молодежи в колледжи положительным явлением, но у этого есть свои минусы. Смолин считает, что выбор в пользу колледжа приводит к снижению уровня общего образования, поскольку там меньше общеобразовательных предметов. Кроме того, уменьшается число потенциальных высококвалифицированных специалистов.

