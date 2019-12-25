В Госдуме предложили ввести минимальный почасовой размер оплаты труда

Ярослав Нилов рассказал о защите прав сотрудников с неполной занятостью.

Группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым они предлагают ввести на территории страны минимальный почасовой размер оплаты труда. Текст соответствующего документа по СМ И распространила пресс-служба политических деятелей. Известно, что правки коснутся Трудового кодекса. Парламентарии из нижней палаты хотят, чтобы правительство ежегодно устанавливало минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ. Однако показатель не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ. Также предлагается распространить на него действующие для МРОТ гарантии со стороны работодателей и бюджетов. Для расчета показателя предлагается определять среднемесячное количество рабочих часов.

Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность. Ярослав Нилов, председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов для "ТАСС"

В пояснительной записке говорится о том, что российские работодатели все чаще стараются оптимизировать свои издержки. Для этого они сокращают расходы на оплату труда и нанимают работников на условиях неполной или частичной занятости. В результате это облегчает для них процедуру сокращения сотрудников. При работе на условиях частичной занятости заработная плата работника рассчитывается на основе МРОТ, что часто оказывается существенно ниже прожиточного минимума.

