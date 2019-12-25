В ГД предложили проверить ж/д инфраструктуру перед сезоном отпусков

Депутат фракции КПРФ, член профильного комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил письмо российскому министру по транспорту Андрею Никитину с предложением провести на территории страны масштабную проверку состояния железнодорожной инфраструктуры. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. В нижней палате парламента уточнили, что такие меры профилактики необходимы перед началом летнего сезона отпусков.

Прошу вас рассмотреть возможность проведения масштабной проверки состояния железнодорожной инфраструктуры в преддверии сезона отпусков в целях повышения доверия граждан к данному виду транспорта, а также рассмотреть возможность учета информации о состоянии железнодорожных путей при планировании федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Артем Прокофьев, депутат ГД РФ

Законодтель уточнил, что в отечественных СМИ недавно появились сообщения о сходах поездов с рельсов в нескольких регионах. Согласно приведенной депутатом статистике, более 55 процентов граждан пользуются железнодорожным транспортом хотя бы раз в год, а доля такого вида транспорта в общем объеме пассажирских перевозок растет на протяжении последних десяти лет.

"С учетом приближающегося сезона отпусков подобные сообщения могут вызывать у граждан сомнения в части безопасности железнодорожного движения", - отметил депутат.

Фото: Piter.tv