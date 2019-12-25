В Госдуме предложили запретить скрытое уменьшение объема или веса товаров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить скрытое уменьшение объема или веса товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В тексте документа отмечается, что в последние годы распространяется практика так называемой "шринкфляции". Речь идет об уменьшении объема, массы или количества товара при сохранении прежней стоимости и практически неизменного внешнего вида упаковки. По словам Чернышова, подобная практика подрывает доверие к производителям и розничным сетям. Он также добавил, что реализация предлагаемой меры "позволит повысить прозрачность на потребительском рынке".

В целях защиты прав потребителей и повышения прозрачности товарного рынка прошу вас рассмотреть возможность совершенствования регулирования в данной сфере путем установления требования о недопустимости уменьшения объема, массы или количества товара при сохранении прежнего дизайна и визуального оформления упаковки без явного информирования потребителя.



Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы

Ранее в Госдуме назвали сроки индексации военных пенсий.

