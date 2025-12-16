ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске

Мужчина через мессенджер получил задание от куратора.

На территории города Новороссийска российские силовые структуры задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал подорвать поезд. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что местный житель самостоятельно связался с иностранным куратором через мессенджер Telegram. От представителя киевского режима злоумышленник получил задание по тому, чтобы устроить взрыв на железной дороге. Трагедия должна была произойти по криминальному плану во время движения по путям пассажирского состава.

Федеральной службой безопасности в Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины". ЦОС ФСБ РФ

Фигурант расследования изучил присланные СБУ инструкции, купил все необходимое и изготовил самодельное взрывчатое устройство (СВУ). Бомбу мужчина хранил у себя в домашних условиях. Российские силовики задержали подозреваемого в тот момент, когда он вел разведку на железной дороге. Пострадавших в результате операции нет, имущество не было повреждено.

По факту произошедшего ведется уголовное дело о подготовке к теракту.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России