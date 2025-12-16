Выпускница в Петербурге сдавала ЕГЭ без белья из-за металлических колечек

В одной из школ Приморского района металлодетектор запищал из-за металлических колечек на трусах школьницы. Девушка сняла бельё в туалете и в таком состоянии писала тест, после чего её родственница обратилась в СМИ.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл необычный инцидент во время сдачи Единого государственного экзамена. По информации, полученной изданием "Фонтанка", 17-летняя выпускница была вынуждена писать тест без нижнего белья.

Всё началось с того, что при входе в пункт проведения экзамена (ППЭ) сработал металлодетектор. Девушка попыталась объяснить проверяющим, что причина не в запрещённых предметах (шпаргалках или телефонах), а в наличии маленьких металлических колечек на её трусах. Однако организаторы, по словам родственницы, заявили, что их это не волнует. В итоге школьница удалилась в туалет, сняла бельё и отдала его учительнице химии, которая сопровождала группу. После этого она смогла пройти через рамку и приступила к написанию экзамена, но, по её собственному признанию, находилась в сильном стрессе.

Глава администрации Приморского района Богдан Заставный сообщил, что по факту случившегося было проведено расследование. Изучены кадры видеонаблюдения, опрошены организаторы, сопровождающие и общественные наблюдатели. По его словам, весь эпизод занял очень короткое время: девушка несколько раз пыталась пройти через рамку, затем сообщила куратору, что устройство срабатывает на область бёдер, после чего вместе с подругой ушла в туалет. Вернувшись, она спокойно прошла контроль и начала сдавать экзамен.

Чиновник подчеркнул, что выпускница не назвала конкретную причину срабатывания металлодетектора. Если бы она это сделала, организаторы оперативно приняли бы скоординированное решение, которое позволило бы ей избежать столь неловкой ситуации. В администрации района заверили, что никакого принуждения к снятию одежды со стороны сотрудников ППЭ не было, видеозапись это подтверждает. Ведомство выразило сожаление в связи с пережитым девушкой стрессом и сообщило, что все организаторы экзаменов прошли дополнительный инструктаж. Также у выпускницы есть право на пересдачу ЕГЭ, если полученный результат её не устроит.

Основной этап ЕГЭ-2026 в Петербурге стартует 1 июня.

Фото: Piter.tv