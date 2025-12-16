Товарищеский матч сборных прошел на Петровском перед ПМЭФ

В преддверии Международного экономического форума на стадионе "Петровский" встретились сборные команды организаторов мероприятия и правительства города. Матч стал спортивной традицией.

Спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стартовала накануне официального открытия. Сегодня, 2 июня, на стадионе "Петровский" состоялся товарищеский футбольный матч.

В своём телеграм-канале председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что сам принял участие в игре. Встречались сборные команды ПМЭФ и правительства города.

По словам спикера, этот матч является неизменной доброй традицией и отличным поводом пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Бельский поблагодарил всех, кто был на "Петровском", за игру.

Фото: Telegram / Александр Бельский