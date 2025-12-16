Товарищеский матч сборных прошел на Петровском перед ПМЭФ

Спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стартовала накануне официального открытия. Сегодня, 2 июня, на стадионе "Петровский" состоялся товарищеский футбольный матч.
В своём телеграм-канале председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что сам принял участие в игре. Встречались сборные команды ПМЭФ и правительства города.
По словам спикера, этот матч является неизменной доброй традицией и отличным поводом пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Бельский поблагодарил всех, кто был на "Петровском", за игру.
Фото: Telegram / Александр Бельский
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