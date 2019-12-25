"Динамо СПб" сыграет с "Муромом" в домашнем матче 25 июля

Петербургское Динамо откроет второй круг LEON Второй лиги Б домашней встречей с Муромом. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице.

Футболисты "Динамо СПб" проведут первый матч второго круга LEON Второй лиги Б против "Мурома". Встреча состоится 25 июля на стадионе "Кировец" и начнется в 14:00.

К старту второй половины сезона петербургский клуб набрал 33 очка и занимает 1 место в борьбе за выход в серебряную группу. "Муром" подходит к игре с 28 очками и располагается на 3 строчке.

Первая встреча команд завершилась уверенной победой "Динамо СПб" со счетом 3:0. Для муромской команды это поражение остается самым крупным в нынешнем сезоне.

Вход для болельщиков откроют за час до начала игры. Перед матчем и в перерыве организаторы проведут розыгрыши призов, главным из которых станут наушники Apple AirPods 4.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: пресс-служба "Динамо-СПб"