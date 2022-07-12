"Зенит" и аргентинская "Химнасия" сыграют товарищеский матч 5 июля

Петербургский "Зенит" 5 июля на "Газпром Арене" проведет товарищеский матч с аргентинским клубом "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и станет первой для команды Сергея Семака в серии летних спаррингов. Аргентинский клуб по итогам весенней части чемпионата (апертуры) дошел до четвертьфинала, где уступил "Ривер Плейту".
В рамках подготовки к сезону-2026/2027 "Зенит" также проведет еще два товарищеских матча на домашнем стадионе: 8 июля против узбекистанского "Нефтчи" из Ферганы и 12 июля против сербской "Црвены Звезды". Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 26 июля.
Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".
Фото: Piter.TV
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