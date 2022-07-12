"Зенит" и аргентинская "Химнасия" сыграют товарищеский матч 5 июля

В воскресенье, 5 июля, петербургский клуб примет на своем поле аргентинскую "Химнасию и Эсгриму" из Ла-Платы. Эта встреча откроет серию домашних товарищеских матчей сине-бело-голубых в рамках подготовки к новому сезону.

Петербургский "Зенит" 5 июля на "Газпром Арене" проведет товарищеский матч с аргентинским клубом "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и станет первой для команды Сергея Семака в серии летних спаррингов. Аргентинский клуб по итогам весенней части чемпионата (апертуры) дошел до четвертьфинала, где уступил "Ривер Плейту".

В рамках подготовки к сезону-2026/2027 "Зенит" также проведет еще два товарищеских матча на домашнем стадионе: 8 июля против узбекистанского "Нефтчи" из Ферганы и 12 июля против сербской "Црвены Звезды". Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 26 июля.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV