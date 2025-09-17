Петербургский теннисист разгромил второго номера мира на турнире в Калифорнии

Владимир Сидоренко всухую обыграл японца Томокадзу Харимото на World Table Tennis. Матч завершился со счётом 3:0, и теперь россиянин сразится за выход в полуфинал.

В Калифорнии продолжается турнир World Table Tennis (WTT) — главная мировая серия по настольному теннису. Петербургский спортсмен Владимир Сидоренко одержал впечатляющую победу над японским игроком Томокадзу Харимото, который занимает второе место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиянина. Партии завершились с результатами 11:8, 13:11 и 11:8.

5 июля Сидоренко поборется за выход в полуфинал. Его соперником станет Хирото Шинозука, занимающий 30-ю строчку мирового рейтинга.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту