"Химнасия" допустила проведение товарищеского матча с "Зенитом" в начале июля

Пресс-секретарь аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима Ла-Плата" оценил вероятность встречи с петербургским "Зенитом" в 90%. Игра может состояться в последнюю неделю предсезонной подготовки — с 30 июня по 7 июля.

В аргентинском футбольном клубе "Химнасия и Эсгрима Ла-Плата" рассказали о возможности провести товарищеский поединок с петербургским "Зенитом". Ранее в средствах массовой информации появились сведения, что российская и аргентинская команды сыграют в Санкт-Петербурге в начале июля.

Пресс-секретарь "Химнасии" Факундо Сантеллан в беседе со Sport24 пояснил, что матч пока не подтверждён. Клуб всё ещё завершает согласование некоторых деталей. Встреча может пройти в период между 30 июня и 7 июля, это будет заключительная неделя предсезонной подготовки. Представитель аргентинской команды оценил вероятность того, что игра состоится, в 90%.

нее защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев рассказал, кто может помочь команде в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

Фото: Piter.TV