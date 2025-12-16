"Химнасия" допустила проведение товарищеского матча с "Зенитом" в начале июля

В аргентинском футбольном клубе "Химнасия и Эсгрима Ла-Плата" рассказали о возможности провести товарищеский поединок с петербургским "Зенитом". Ранее в средствах массовой информации появились сведения, что российская и аргентинская команды сыграют в Санкт-Петербурге в начале июля.
Пресс-секретарь "Химнасии" Факундо Сантеллан в беседе со Sport24 пояснил, что матч пока не подтверждён. Клуб всё ещё завершает согласование некоторых деталей. Встреча может пройти в период между 30 июня и 7 июля, это будет заключительная неделя предсезонной подготовки. Представитель аргентинской команды оценил вероятность того, что игра состоится, в 90%.
нее защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев рассказал, кто может помочь команде в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.
Фото: Piter.TV
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