"Зенит" и "Химнасия" сыграли вничью со счетом 1:1

Петербургский клуб и аргентинская команда из Ла-Платы завершили встречу со счётом 1:1. Голы забили Александр Соболев у хозяев и Хуан Игнасио Касерес у гостей. При этом мяч Максима Глушенкова был отменён.

В воскресенье, 5 июля, на Газпром Арене состоялся товарищеский матч WINLINE Суперсерии между петербургским "Зенитом" и аргентинским клубом "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Счёт в игре открыли сине-бело-голубые. На 31-й минуте защитник Александра Соболев головой замкнул подачу с углового и вывел хозяев вперёд. Однако радость петербуржцев длилась недолго: на 39-й минуте гости восстановили равновесие. Отличился полузащитник "Химнасии" Хуан Игнасио Касерес, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Дениса Адамова. Ещё один мяч "Зенита" был отменён: гол Максима Глушенкова не засчитали из-за положения вне игры.

Для "Зенита" это был первый из трёх запланированных летних спаррингов. 8 июля команда Сергея Семака встретится с узбекистанским "Нефтчи", а 12 июля — с сербской "Црвеной Звездой". Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 26 июля.

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Фото: Piter.tv