"Зенит" сыграет с "Нефтчи" 8 июля на "Газпром Арене"

Встреча с узбекистанской командой пройдёт на "Газпром Арене". Начало матча в Санкт-Петербурге запланировано на 19:00.

Футбольный клуб "Зенит" проведёт товарищеский матч с узбекистанским клубом "Нефтчи" из Ферганы 8 июля в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в рамках летней подготовки команд к новому сезону.

Как сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых, игра на "Газпром Арене" начнётся в 19:00. "Нефтчи" — действующий чемпион Узбекистана. После 11 туров команда из Ферганы также лидирует в текущем национальном первенстве, подтверждая статус одного из самых стабильных клубов страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV