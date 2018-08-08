В Госдуме предложили выдворять иностранцев за фиктивное обучение в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, направленный в правительство РФ.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они предложили ввести административную ответственность для иностранных граждан за фиктивное обучение в России. Речь идет о ситуациях, когда иностранный гражданин заявляет целью въезда "учебу", но фактически не учится.

За такое нарушение предлагается установить штраф от 5 до 10 тысяч рублей с административным выдворением из страны. В документе отмечается, что за последние годы "неоднократно упоминались схемы, при которых иностранные граждане оформлялись в образовательные организации как студенты, однако фактически обучение не проходили".

Ранее в Госдуме назвали минусы ухода школьников в колледжи после 9-го класса.

