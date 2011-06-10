В Госдуме рассказали о преимуществах введения минимальной стоимости рабочего часа

По словам депутата, инициатива защитит тех, кто работает по совместительству.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о преимуществах введения минимальной стоимости рабочего часа. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам депутата, выступившего одним из авторов данной инициативы, этот законопроект можно назвать долгостроем. Нилов отметил, что об этом говорили более 10 лет назад, но только сейчас идея обрела четкие контуры. Он также добавил, что на сегодняшний день минимальная стоимость часа не устанавливается законом.

Она условно рассчитывается, исходя из МРОТ, но четких критериев и требований нет. И предпринимается уже не первая попытка очертить эти рамки законодательно. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Нилов подчеркнул, что в случае принятия законопроекта в Трудовом кодексе зафиксируют понятие минимального размера оплаты труда именно за час. Он уверен, что это защитит тех, кто работает по совместительству.

