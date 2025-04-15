В Госдуме призвали прекратить поддерживать ЕС и НАТО ресурсами

По словам Миронова, больше нельзя руководствоваться принципам "тут воюем, тут рыбу заворачивали".

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов прекратить поддерживать Евросоюза и НАТО ресурсами. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам депутата, ЕС и Великобритания наладили массовое производство ракет и дронов для украинской армии. Он подчеркнул, что больше нельзя руководствоваться принципам "тут воюем, тут рыбу заворачивали". Миронов добавил, что депутаты Госдумы от его партии подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Великобританией.

Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города. Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия"

Ранее Миронов предложил ради повышения спроса поднять прожиточный минимум и МРОТ.

