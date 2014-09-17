Миронов предложил ради повышения спроса поднять прожиточный минимум и МРОТ

В Госдуме рассказали о том, что продукты растут в цене, несмотря на хороший урожай.

Увеличение доходов россиян через повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда поддержит потребительский спрос, производителей и экономическую систему. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель объяснил, что в настоящее время некоторые овощи стали дешевле у производителей, однако эти товары выросли в цене в розничной продаже. Также из-за высокого урожая цены на товары от производителей снизились, но издержки увеличились.

Надо увеличить поддержку социально незащищенных слоев населения и в целом увеличивать доходы граждан через повышение прожиточного минимума и МРОТ, как давно предлагает "Справедливая Россия". Это поддержит потребительский спрос, а значит и производителей, и в целом экономику. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметил, что фракция "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение коллегам законопроект об ограничении максимальной торговой наценки на продукты питания в десять процентов от цены производителя.

Фото: Piter.tv