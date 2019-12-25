В России введут единые правила предоставления общежитий студентам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на проект приказа, подготовленный Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ.

Приказ может начать действовать с 1 сентября нынешнего года. Согласно документу, студенту необходимо подать заявление с документами, подтверждающими факт обучения, отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения университета, а также иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами, подтверждающие тяжелое материальное положение (при необходимости).

Также в приказе предусмотрен вариант отдельной комнаты для студенческой семьи, который необходимо предоставить документы, подтверждающие заключение брака и рождение одного или более детей. По данным Минобрнауки, в настоящее время в российских вуза обучается порядка 50 тысяч студенческих семей. Решение о предоставлении жилых помещений принимает комиссия, которая создается в образовательной организации.

Ранее Миронов предложил сократить обучение в школе до 10 лет.

