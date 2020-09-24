Миронов предложил сократить обучение в школе до 10 лет

В Госдуме объяснили, как избежать "взрослого инфантилизма".

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сократить учебу в школе до 10 лет за счет перехода на трехлетнее обучение в начальной школе. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель объяснил, что сейчас в стране действует проект "Эффективная начальная школа", в рамках которого дети проходят программу за три года вместо четырех лет. Однако сейчас многие отечественные вузы жалуются на качество образования и подготовки абитуриентов. С каждым годом фиксируется падение среднего балла по ЕГЭ по многим школьным предметам.

"Эффективная начальная школа" доступна не в каждом регионе и тем более не в каждой школе. Предлагаю Минпросвещения подумать над распространением этой практики...Парадоксально, но выпускники десятилетней школы были сильнее. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что переход к десятилетнему обучению в стране позволит федеральным властям разгрузить педагогов и школьную инфраструктуру, а молодые люди смогут раньше начать осваивать рабочую профессию, зарабатывать и создавать семьи. По мнению законодателя, эти решения позитивно скажутся на экономической системе России, уровне демографии и самих гражданах. Сергей Миронов уверен, что если оставить человека за школьной партой в самый активный период, то государство получи то на выходе "взрослого инфантила".

Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей.

