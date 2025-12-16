ГД утвердила основы работы базы номеров IMEI всех мобильных устройств в РФ

Игорь Игошин объяснил, что будут создаваться белые и черные списки для мобильных устройств.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях оь 9 июня законопроект, который в том числе устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Такая законодательная инициатива входит во второй пакет мер федерального правительства по противодействию кибермошенничеству. Первый заместитель председателя профильного комитета по защите конкуренции Игорь Игошин объяснил журналистам новостного агентства "ТАСС", что теперь при ввозе мобильных устройств на территорию нашего государства каждое из них будет получать "уникальный 15-значный паспортный номер" (IMEI-номер). Далее с его помощью можно будет идентифицировать гаджет. В рамках законодательства сейчас формируется база данных, которая будет содержать IMEI-номера всех устройств с указанием того, какие из них являются разрешенными к использованию, а какие - запрещенными.

Нелегально ввезенный или ворованный аппарат попадет в "черный список" и перестанет работать в наших сетях. Игорь Игошин, депутат ГД РФ

Вносить сведения в базу смогут операторы и госорганы, перечень которых установит правительство. Мобильные операторы должны будут указывать в базе, за какой sim-картой закреплено устройство с IMEI-номером.

"Известия": Минцифры хочет запретить перепрошивку мобильных устройств.

Фото: Piter.tv