"Известия": Минцифры хочет запретить перепрошивку мобильных устройств

Ведомство внесло свои предложения по изменению закона "О связи".

Росссийское министерство по цифровому развитию (Минцифры) планирует запретить пользователям изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), привязанных к их телефонным номерам. Дополнительно профильное ведомство планирует создать единую базу мобильных устройств для борьбы с киберпреступностью. Соответствующее заявление сделали журналисты "Известий" со ссылкой на предлагаемые поправки к закону "О связи", разработанные специалистами Минцифры.

При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. документ ведомства

В рамках законодательной инициативы Минцифры сформирует также черные списки IMEI-номеров, которые использовались злоумышленниками для перепрошивки гаджетов. По версии властей, такие шаги со стороны правительства не позволят мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код. Также чиновники получат возможность блокировать по IMEI украденные ранее устройства.

В национальном мессенджере не будет возможности авторизации через подменный номер.

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