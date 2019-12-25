В национальном мессенджере не будет возможности авторизации через подменный номер

Максут Шадаев раскрыл планы федерального правительства по работе над безопасностью мессенджера.

В национальном российском мессенджере не будет возможности авторизации через подменный номер. Соответствующее заявление сделал глава Министерства по цифровому развитию Максут Шадаев, выступая перед членами нижней палаты парламента в рамках профильного заседания комитета Государственной Думы по информационной политике.

Говорить о том, что какие-то сверхтребования по идентификации возникают, нельзя, но при этом будет исключена возможность использование подменных номеров, виртуальных номеров. Максут Шадаев, глава Минцифры

Пользователи Госуслуг смогут назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля.

Фото: Госдума России