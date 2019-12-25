Стандарт связи 5G должен появиться в РФ не позднее 31 декабря 2027 года

Диапазон 4,63-4,99 ГГц будет использоваться для поэтапного покрытия связью "самых популярных локаций городов-миллионников" в России до 2031 года.

Стандарт связи 5G должен появиться на российской территории не позднее 31 декабря 2027 года, однако это касается только городов с населением более одного миллиона человек. Соответствующими сведениями с общественностью поделились представители пресс-службы министерства по цифровому развитию. Чиновники пояснили, что согласно предложению государственной комиссии по по радиочастотам, федеральные операторы "большой четверки" получат диапазон частот 4,63-4,99 ГГц. Также они смогут разворачивать стандарт на существующих полосах частот с уже имеющимися базовыми станциями.

Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года. пресс-служба Минцифры РФ

Иностранные оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября 2026 года. Это условие необходимо для того, чтобы его можно было использовать для сетей 5G. С 2027 года начнется переход на российские базовые станции связи. Компании обязаны будут перейти на них до конца 2031 года. Крупнейшие отечественные операторы связи, согласно предварительным данным, уже готовы к запуску сетей 5G. При этом несколько месяцев назад генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан признавал факт того, что "ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта 5G ждать не стоит".

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Фото: Piter.tv