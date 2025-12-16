Сеть 5G может появиться в России в конце июня

К концу 2026 год связь 5G должна появиться в четырех региональных центрах, в следующем - в 16, а к 2030 году - в 40 городах, к 2035 году - в 84.

На российской территории запуск сетей связи пятого поколения может состояться после принятия решений по их использованию. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на материалы, полученные от Госкомиссии по радиочастотатам (ГКРЧ). В СМИ рассказали о том, что государство в ближайший месяц планирует выделить компаниям "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и T2 диапазон 4,63-4,99 ГГц. Эти частоты позволят сотовым операторам разворачивать сети 5G в крупных мегаполисах страны.

Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения - они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом. пресс-служба Минцифры России

Авторы статьи заметили, что россияне переход на более быструю связь не почувствуют, потому что у компаний в настоящее время нет специального оборудования для работы в новом диапазоне 4,63-4,99 ГГц. На гаджетах может высветиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется сопоставимой с текущими показателями. Операторам мобильной связи власти также могут разрешить использовать частоты, которые ранее были выделены для 2G, 3G и LTE. Это произойдет в рамках механизма технологической нейтральности.

