Петербуржцы вновь пожаловались на массовый сбой мобильной связи 17 мая

Как и во время предыдущих инцидентов, проблемы с доступом в сеть совпали с отражением атаки беспилотников

По данным сервиса мониторинга сбоев Detector404.ru, пик жалоб на неработающую связь пришелся на время после полуночи — примерно в 02:00, когда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона. Утром, после того как в 08:38 тревогу сняли, число жалоб не только не уменьшилось, но и продолжило расти. По состоянию на 13:00 на Downdetector поступило порядка 2,6 тысяч обращений.

По данным мониторингового сервиса, перебои носят массовый характер: 79% жалоб связано с общим сбоем в работе интернета, 14% — с нарушением в работе мобильных приложений и 4% — с недоступностью сайтов. Пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, не работают банковские приложения и сервисы, а также наблюдаются проблемы с доступом к ресурсам РЖД и некоторым другим сервисам.

Согласно данным систем мониторинга, наибольшие перебои с доступом в интернет фиксируются у абонентов сотового оператора Tele2. При этом многие пользователи отмечают, что часть сайтов и приложений, входящих в так называемый "белый список", все же открывается.

Сбои в работе связи совпали по времени с корректировками в работе аэропорта Пулково. В воздушной гавани предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов, в первую очередь в Москву и Калининград. По данным на утро, несколько рейсов по этим направлениям были задержаны или отменены. Причиной названы временные ограничения, вводимые для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой БПЛА.

