Петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета

Утром 5 июня жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета, передает сервис DownDetector. По словам пользователей, недоступны некоторые сайты, игровые серверы, мессенджеры и геолокация.
Количество обращений растет с 07:00. За сутки зарегистрировано свыше 2 тыс. жалоб.
Скриншот: сайт DownDetector
Напомним, в Северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. В первый день мероприятия интернет тоже работал плохо.
Ранее на Piter.TV: накануне на ЗСД в Петербурге образовалась пробка длиной в 5 километров из-за перекрытий. Кроме того, перекрывали Дворцовый мост и часть КАД. Ограничения также связаны с проведением ПМЭФ.
Главное фото: Piter.TV
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