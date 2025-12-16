Петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета

Количество обращений растет с 07:00. За сутки зарегистрировано свыше 2 тыс. жалоб.

Утром 5 июня жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета, передает сервис DownDetector. По словам пользователей, недоступны некоторые сайты, игровые серверы, мессенджеры и геолокация.

Количество обращений растет с 07:00. За сутки зарегистрировано свыше 2 тыс. жалоб.

Скриншот: сайт DownDetector

Напомним, в Северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. В первый день мероприятия интернет тоже работал плохо.

Ранее на Piter.TV: накануне на ЗСД в Петербурге образовалась пробка длиной в 5 километров из-за перекрытий. Кроме того, перекрывали Дворцовый мост и часть КАД. Ограничения также связаны с проведением ПМЭФ.

Главное фото: Piter.TV