  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета
Сегодня, 9:15
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета

0 0

Количество обращений растет с 07:00. За сутки зарегистрировано свыше 2 тыс. жалоб.

Утром 5 июня жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета, передает сервис DownDetector. По словам пользователей, недоступны некоторые сайты, игровые серверы, мессенджеры и геолокация. 

Количество обращений растет с 07:00. За сутки зарегистрировано свыше 2 тыс. жалоб. 

Скриншот: сайт DownDetector 

Напомним, в Северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. В первый день мероприятия интернет тоже работал плохо. 

Ранее на Piter.TV: накануне на ЗСД в Петербурге образовалась пробка длиной в 5 километров из-за перекрытий. Кроме того, перекрывали Дворцовый мост и часть КАД. Ограничения также связаны с проведением ПМЭФ. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: мобильный интернет, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии