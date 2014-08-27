Петербуржцы сообщили о массовых проблемах с мобильным интернетом 28 июля

Пользователи сообщают о проблемах не только с доступом к сети, но и со стабильной работой банковских приложений.

Во вторник, 28 июля, петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, на которые ссылаются горожане, за первый час неполадок (к 08:05) было зафиксировано почти 200 жалоб.

Пользователи сообщают о проблемах не только с доступом к сети, но и со стабильной работой банковских приложений.

Кроме того, часть абонентов отмечает, что операторы связи не прислали СМС-оповещений о возможных технических работах или авариях на линиях. Официальных комментариев от телеком-компаний пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Piter.TV; Downdetector