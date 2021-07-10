На проспекте Энтузиастов в конце августа откроется сад для 220 детей

В сад смогут ходить дети от 1,5 до 7 лет.

На проспекте Энтузиастов, 48, строение 1, достроили детский сад на 220 мест для детей от 1,5 до 7 лет. Трехэтажное здание площадью 5,8 тыс. кв. рассчитано на 10 разновозрастных групп, рассказал портал "Строительный Петербург".

На первом этаже дошкольного образовательного учреждения создана просторная входная зона с вестибюлем, предусмотрены помещения для охраны, а также расположились бассейн, медицинский блок, пищеблок и по две группы для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 4 лет.

На втором этаже находятся 4 групповые ячейки для детей от 4 до 6 лет, музыкальный и физкультурный залы, комната психологической разгрузки, кружковые, административные помещения, постирочная. На третьем этаже находятся группы для детей от 6 до 7 лет и помещения для учебных занятий старших детей.

В Красногвардейском районе в этом году планируется построить 2 детских сада, 1школу и 1 детский сад, совмещенный с начальной школой.

Строительство ДОУ велось в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству подрядчиком "СМУ № 2 треста № 16". Торжественное открытие детского сада планируется 29 августа 2026 года.

Ранее в Красном Селе достроили детский сад на 240 воспитанников.

Фото: портал "Строительный Петербург"