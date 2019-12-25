В Пушкинском районе открылся детсад на 320 мест с группой для слабослышащих детей

В Пушкинском районе на Старорусском проспекте начал работу детский сад на 320 мест. В нём будет открыта первая в районе группа для слабослышащих детей, сообщил портал "Строительный Петербург".
В учреждении, расположенном в квартале "Аэросити", сформировали 17 групп, включая первую в районе группу для детей с нарушениями слуха. Детский сад оснастили мебелью и необходимым оборудованием.
Также внутри здания оборудовали бассейн, спортивный и музыкальный залы. С детьми будут работать психолог, логопед и дефектолог, для которых подготовили отдельные кабинеты. Во дворе дошкольного учреждения есть 17 прогулочных площадок, игровые комплексы и две спортивные зоны.
Мы сделали всё, чтобы садик получился современным, уютным и функциональным. Здесь созданы условия для гармоничного развития и оздоровления детей.
Евгения Толоконникова, замдиректора по развитию ГК "Лидер Групп"
Новый детский сад стал вторым отдельно стоящим дошкольным учреждением, построенным девелопером ГК "Лидер Групп" в составе ЖК "Аэросити". Развитие социальной инфраструктуры квартала активно продолжается - детсады с бассейнами строят в Красносельском и Пушкинском и Невском районах.
Фото: ГК "Лидер Групп"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все