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Смольный анонсировал расширение ясельных групп в детских садах Петербурга
Сегодня, 8:32
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Смольный анонсировал расширение ясельных групп в детских садах Петербурга

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Город также планирует увеличить время пребывания малышей в дошкольных учреждениях с учетом рабочего графика родителей.

В Петербурге будет продолжена работа по расширению ясельных групп и открытию дополнительных мест в течение всего года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. 

По его словам, город также планирует увеличить время пребывания малышей в дошкольных учреждениях с учетом рабочего графика родителей. Параметры строящихся детских садов уже скорректированы для приема детей самого раннего возраста.

Сейчас в Петербурге выделено 1373 места для воспитанников младшего возраста. За год число детей младше одного года выросло с трех до 178 человек. При этом новые группы появятся не везде: власти анализируют жилые кварталы с высокой концентрацией молодых семей, прогнозируют спрос и точечно увеличивают емкость именно там.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга дал советы по выбору настольной лампы для школьников.

Фото: Piter.TV

Теги: детский сад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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