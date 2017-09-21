Роспотребнадзор Петербурга дал советы по выбору настольной лампы для школьников

Также эксперты напомнили о правилах размещения источника света.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области подготовило памятку для потребителей, в которой напомнило: правильное освещение – это не просто комфорт, а основа здоровья глаз.

Специалисты ведомства выделили несколько ключевых критериев выбора прибора: штатив должен быть гибким для регулировки угла наклона, а оптимальная высота светильника составляет 35–50 см. Корпус из качественного пластика или металла не должен нагреваться при длительной работе.

Кроме того, лампа обязана работать без мерцания. Рекомендуемая яркость – до 500 люкс, индекс цветопередачи – выше 80 единиц. Цветовая температура должна быть теплой белой или нейтральной (в диапазоне 3500–4500 K).

Также эксперты напомнили о правилах размещения источника света. Чтобы тень от руки не мешала письму, лампу нужно ставить сбоку: слева для правшей и справа для левшей. Работать только при локальном освещении нельзя – обязательно включайте верхний свет во избежание резкого контраста, который вызывает перенапряжение зрительного нерва.

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Фото: Magnific (pvproductions)