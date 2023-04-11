Врач дал советы по тому, как избавиться от мурашек.

Невролог рассказал, как избежать онемения рук при работе за компьютером. В комментарии журналистам телеканала "360.ru" врач Александр Комаров пояснил, что проблема знакома многим сотрудникам, которые часто и подолгу печатает за техникой или работает с гаджетами. Специалист пояснил, что к избыточному мышечному напряжению и зажиманию сосудистых нервных пусков приводит длительное нахождение суставов в неудобном положении. Речь идет о продолжительном наборе текста или удержании мобильного устройства.

Гигиена труда и отдыха — не больше 15-20 минут в неудобном положении и производственная гимнастика. После того, как поработал, надо встать, размять руки. <…> „Мы писали, мы писали, наши пальчики устали" — вот эту историю нужно выполнять. Александр Комаров, невролог

Невролог НИИ Джанелидзе рассказала о важности физической активности для пациентов и медиков.

Фото: Piter.tv