Камчатский невролог Алексей Терешов трагически погиб на Занзибаре

Заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы, 41-летний врач, скончался 23 июня во время отпуска. Причины трагедии не раскрываются.

В возрасте 41 года во время отдыха на Занзибаре погиб заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов. Инцидент произошёл 23 июня, подробности трагедии не раскрываются. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

Терешов посвятил медицине почти 17 лет, пройдя путь от врача-невролога до заведующего отделением. За годы работы он был удостоен ведомственных наград. В ведомстве подчеркнули, что главным признанием его труда стали благодарность пациентов и уважение коллег.

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Фото: Piter.TV