Экс-директор Большого театра кукол Калинин скончался в Петербурге

Александр Калинин руководил БТК два десятилетия и сыграл ключевую роль в обновлении театра и его репертуара.

В Санкт-Петербурге умер бывший директор Большого театра кукол Александр Калинин. О его смерти сообщили в пресс-службе театра. Калинин работал в БТК с 1993 года, а в 2001 году возглавил учреждение. Он занимал пост директора до 2021 года. За это время в театре обновили материально-техническую базу, провели капитальный ремонт и реставрацию здания, а также оснастили сцены современным световым и звуковым оборудованием.

По инициативе Калинина в 2006 году главным режиссером театра стал Руслан Кудашов, после чего была пересмотрена репертуарная политика. Кроме того, при его участии появились фестивали "БТК-ФЕСТ: театр актуальных кукол" и "Маленький сложный человек".

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Александра Калинина. В 2019 году Калинина привлекли к уголовной ответственности по делу о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с предпринимательницей заключил фиктивные договоры на поставку театрального реквизита и оказание услуг, после чего были похищены бюджетные средства. Позже меру пресечения ему изменили с заключения под стражу на домашний арест.

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