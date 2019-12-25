На 87-ом году жизни скончался художник Анатолий Заславский в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался художник Анатолий Заславский. О смерти мастера сообщил его ученик.

В Санкт-Петербурге 15 июля умер художник Анатолий Заславский. Ему было 86 лет. О смерти живописца сообщил "Фонтанке" его ученик Федор Хмылко. По его словам, художник скончался после продолжительной болезни, передает spb.aif.ru.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. В 2002 году художник создал творческое объединение "Безнадежные живописцы", участники которого регулярно представляли свои работы на выставках в Санкт-Петербурге.

Произведения Заславского экспонировались как в городах бывшего СССР, так и за рубежом. В марте 2020 года, к его 80-летию, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась персональная выставка "Мастерская в лицах".

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Фото: Magnific