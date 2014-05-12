Появилась возможная причина смерти актера Руслана Ибрагимова

Актер Руслан Ибрагимов, известный по сериалу "Ментовские войны", скончался 25 июня в возрасте 61 года.

Стала известна возможная причина смерти российского актера Руслана Ибрагимова, сыгравшего в сериале "Ментовские войны". Артист умер 25 июня в возрасте 61 года. Об этом пишет aif.ru.

По словам людей из окружения актера, Ибрагимов не жаловался на здоровье и ушел из жизни внезапно. Предположительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Прощание с артистом прошло в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали его бывшие однокурсники, коллеги и преподаватели. После этого тело актера кремировали. Окончательное захоронение должно состояться на родине Ибрагимова в Астрахани.

Ранее сообщалось, что умер актер "Бандитского Петербурга" Арташес Алексанян.

Фото: Piter.tv