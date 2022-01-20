Умер актёр "Бандитского Петербурга" и "Тайн следствия" Руслан Ибрагимов

Российский актёр и театральный режиссёр Руслан Ибрагимов, знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах, скончался 25 июня. Об этом сообщает портал "Кино-Театр.ру". Информацию о смерти подтвердила его коллега Юлия Нижельская. На момент кончины ему был 61 год.
Ибрагимов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности режиссёра и актёра. Он работал в "Творческой мастерской Григория Козлова" при ТЮЗе имени Брянцева, а в начале 2000-х преподавал актёрское мастерство в Академии театрального искусства. Как режиссёр-постановщик он участвовал в создании спектаклей "Сказки Пушкина", "Волки и овцы", "Предательство" и "Лимпопо".
На экране Ибрагимов запомнился по таким проектам, как "Бандитский Петербург", "Ментовские войны", "Такая работа", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия" и "Шеф".
Ранее, в этом году, также ушли из жизни другие известные актёры: народная артистка России Екатерина Жемчужная (83 года) и заслуженный артист России Вадим Александр, скончавшийся после падения в возрасте 87 лет.
Фото: Piter.tv
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