Умер актёр "Бандитского Петербурга" и "Тайн следствия" Руслан Ибрагимов

Российский актёр и театральный режиссёр Руслан Ибрагимов ушёл из жизни 25 июня на 62-м году жизни. Он был известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Российский актёр и театральный режиссёр Руслан Ибрагимов, знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах, скончался 25 июня. Об этом сообщает портал "Кино-Театр.ру". Информацию о смерти подтвердила его коллега Юлия Нижельская. На момент кончины ему был 61 год.

Ибрагимов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности режиссёра и актёра. Он работал в "Творческой мастерской Григория Козлова" при ТЮЗе имени Брянцева, а в начале 2000-х преподавал актёрское мастерство в Академии театрального искусства. Как режиссёр-постановщик он участвовал в создании спектаклей "Сказки Пушкина", "Волки и овцы", "Предательство" и "Лимпопо".

На экране Ибрагимов запомнился по таким проектам, как "Бандитский Петербург", "Ментовские войны", "Такая работа", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия" и "Шеф".

Ранее, в этом году, также ушли из жизни другие известные актёры: народная артистка России Екатерина Жемчужная (83 года) и заслуженный артист России Вадим Александр, скончавшийся после падения в возрасте 87 лет.

Фото: Piter.tv